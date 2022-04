Kremlowska propaganda podkuliła ogon. Przygotowują Rosjan na porażkę

Ogromne straty, brak postępów, upokarzające zatopienie "Moskwy". Wiele wskazuje na to, że Rosja jeszcze długo nie ogłosi sukcesu w Ukrainie. Subtelny sygnał do obywateli wysłała właśnie kremlowska propaganda. Wygląda na to, że przygotowuje Rosjan na porażkę.