Kosmiczna wpadka TVP Info. Śmieje się z niej cały świat

Do podobnego potknięcia, acz nieco większego kalibru, doszło w TVP Info. Otóż Wołodymyra Zełenskiego, który udał się z wizytą na Wyspy, paskowy stacji podpisał jako "prezydenta Wielkiej Brytanii". To podwójna wpadka, bo nie dość, że to prezydent innego kraju, to na dodatek Brytyjczycy nie mają prezydenta.