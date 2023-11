Kontrowersyjna ocena Barona. Został storpedowany przez widzów

Po tych słowach w sieć ogarnęła burza krytycznych wobec Barona komentarzy. "Nie wypada mówić takich rzeczy w programie", "Bardzo nieprofesjonalny komentarz po występie Daniela. Zero merytoryki. Trzeba widzieć, kiedy ze sceny zejść, trzeba też widzieć, co wypada mówić, a co nie", "Jestem w szoku, że to akurat Baron tak nietaktownie skomentował występ Daniela. Zawsze myślałam, że to facet na poziomie z wysoką kultura… Rozumiem, że Daniel nie jest jeszcze na najwyższym poziomie, ale to po prostu była złośliwa wypowiedź. Można to było ująć innymi słowami, a tu widać było, jakby Baron chciał dokopać wręcz Danielowi, jakaś zazdrość czy coś?" - brzmiały wpisy internautów na profilach programu w sieci.