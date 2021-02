Kontrowersji wokół serialu o Osieckiej ciąg dalszy. Teatr z Sopotu wydał oświadczenie

Barwne życie Agnieszki Osieckiej to niemal gotowy scenariusz na film. Gdy w końcu podjęto próbę przeniesienia losów znanej poetki na mały ekran, nie wszyscy byli zadowoleni. Przyjaciółka Osieckiej, Maryla Rodowicz, krytykowała eksponowanie alkoholizmu w serialu. Z kolei odtwórczyni młodej Agnieszki, Eliza Rycembel, miała sporo zastrzeżeń do tego, że serial jest emitowany przez TVP. To nie jedyne zarzuty. Teraz głos zabrali przedstawiciele Teatru Atelier w Sopocie.