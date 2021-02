Zagrała młodą Osiecką w serialu TVP. Otwarcie krytykuje stację

Eliza Rycembel wcieliła się w serialu TVP w młodą Agnieszkę Osiecką. Aktorka miała za zadanie pokazać postać poetki od czasu egzaminów maturalnych do rozstania z pierwszym mężem, Wojciechem Frykowskim. W dalszych odcinkach dojrzałą Osiecką grała Magdalena Popławska. Rycembel nie ukrywa, że długo zastanawiała się nad przyjęciem roli. Z jednej strony o niej marzyła, z drugiej nie chciała być kojarzona z telewizją publiczną.

"Oczywiście dla mnie przyjęcie tej roli było bardzo trudną decyzją, ale nie żałuję jej. Nie jestem zwolenniczką telewizji publicznej, nie podoba mi się to, co się tam teraz dzieje. Jest mi przykro, że żyjemy w czasach, gdy poza wyborem scenariusza, reżysera czy projektu muszę jeszcze myśleć, dla kogo to jest produkowane. Weszłam w ten projekt ze względu na postać Agnieszki Osieckiej. W podjęciu ostatecznej decyzji pomogły mi rozmowy z wieloma mądrzejszymi ode mnie osobami, z autorytetami. Nie zdecydowałam się od razu, musiało upłynąć trochę czasu" - powiedziała w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" aktorka.