Koniec miłości. Rozpadło się małżeństwo z show Netfliksa

Danielle i Nick nie odnieśli się do informacji o rozwodzie. Ich koledzy z show - Iyanna i Jarrette - podeszli do sprawy jak prawdziwi celebryci i opublikowali obszerne oświadczenie o tym, że się rozwodzą. "Po długich namysłach smutno nam przekazać, że rozstajemy się i zaczynamy proces rozwodu. Choć kochamy się, nasze drogi idą w innych kierunkach i to jest OK. Ta decyzja nie była łatwa i zawsze będziemy życzyć sobie tylko dobrze" - przekazali.