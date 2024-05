"Koło fortuny" bez Izabelli Krzan. Kto ją zastąpi w show TVP?

Kim jest Agnieszka Dziekan, nowa prowadząca "Koło fortuny"?

Agnieszka Dziekan ma 28 lat. Pracę w mediach zaczynała od TVP3 we Wrocławiu. Przedstawiała tam prognozę pogody oraz prowadziła serwis sportowy. Później przeszła do TVP, a konkretnie do "Pytania na śniadanie".