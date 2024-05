Tomasz Wolny świętuje 15. rocznicę ślubu. Pokazał zdjęcie z młodości

"Dziewczyna, dzięki której wygrałem wszystko!" - tak jakiś czas temu napisał na Instagramie o swojej małżonce Tomasz Wolny, po raz kolejny podkreślając, jak wiele - nie tylko prywatnie, ale i zawodowo - jej zawdzięcza. Agata Tomaszewska-Wolny, dziennikarka znana widzom z anteny TVN24, przed laty wprowadzała przyszłego męża do zawodu, kiedy jako poznański reporter trafił do informacyjnego kanału stacji. To jednak nie tam spotkali się po raz pierwszy.