Kolejne państwa apelują do EBU. Nie chcą Rosji w konkursie Eurowizji

To jednak nie powstrzymało innych krajów do przyłączania się do apelu Ukrainy. Jako jedna z pierwszych poparła go Szwecja. Stanowisko zabrał szwedzki publiczny nadawca SVT apelując o wykluczenie Rosji z konkursu. Jak informuje serwis wiwibloggs, zajmujący się tematyką eurowizyjną, tego samego zdania jest Dania i Norwegia. Tamtejsze stacje telewizyjne, DR i NRK, stwierdziły jasno, że obecność Rosji nie jest mile widziana. Apel o usunięcie Rosji z konkursu popiera też Holandia.