Ukraińscy fani Eurowizji apelują o bojkot Rosji w konkursie. Wystosowali oświadczenie

"Nasza fanowska społeczność rusza z inicjatywą. Przypomnijmy, że konkurs Eurowizji powstał po II wojnie światowej po to, by jednoczyć wszystkie europejskie kraje. Od ośmiu lat obserwujemy, jak jedno z państw biorących udział w konkursie, agresywnie narusza integralność i niepodległość Ukrainy. Szczególnie teraz. To niedopuszczalne.