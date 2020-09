Kolejna wpadka "Wiadomości" TVP. Łączenie Watykanu z Watykanem

Serwis informacyjny TVP "Wiadomości" kolejny raz zaskoczył widzów i ponownie zaliczył wpadkę. Kiedy studio w Warszawie połączyło się z wysłaną do Rzymu Danutą Holecką, okazało się, że nie jest ona tam sama. Dziennikarka łączyła się z kolejnymi osobami, które stały na tym samym placu, co ona. Wyglądało to dość komicznie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Wiadomości" w Watykanie zrobiły łączenie z Watykanem (TVP)