Kolęda "Z narodzenia Pana" - Miłosz Mogielski i Michalina Lipińska

Miłosz Mogielski, 17-latek znany z udział w "The Voice of Poland", oraz Michalina Lipińska śpiewają kolędę "Z narodzenia Pana" do muzyki zagranej na ukulele. Za aranżację i wykonanie odpowiadała Marta Brzoza. Miłosz Mogielski był prawdziwym odkryciem 11. edycji "The Voice of Poland". Po przesłuchaniu w ciemno walczyła o niego Edyta Górniak i Michał Szpak. Nastolatek postanowił dołączyć do drużyny Edyty, która obiecała mu w zamian prywatny koncert. Szło mu świetnie aż do momentu, kiedy musiał rywalizować z 16-letnim Ignacym. W rundzie pojedynkowej Miłosz przegrał, ale i tak zdobył ogromne uznanie widzów i z pewnością jeszcze nie raz o nim usłyszymy.