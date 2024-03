Kłótnia z dziennikarzami na konferencji prasowej. Sebastian Kaleta krzyczał m.in. na Radomira Wita

Pytanie o kontrowersyjny dokument ciągle nie mogło doczekać się merytorycznej odpowiedzi i dziennikarze, zwłaszcza Radomir Wit, konsekwentnie do niego wracali. Ale to rozsierdziło polityków jeszcze bardziej. Podnosili głos, gwałtownie gestykulowali, uderzali w mikrofony. Wmawiali dziennikarzom, że właśnie zmierzają do istoty rzeczy, ale druga strona im na to nie pozwala.