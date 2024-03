Dziennikarz zadał trudne pytanie. "Przepraszam, czy pan mnie widzi?"

— Wówczas były przez Komisję Europejską stawiane wymogi, bo zawarto deal między Ursulą von der Leyen i panem Donaldem Tuskiem. To przykre, że półtora roku blokowano te środki w imię tylko interesu wyborczego Donalda Tuska — tłumaczył parlamentarzysta PiS, ale była to wymijająca odpowiedź na postawione pytanie. Dziennikarz postanowił nie odpuszczać: – Ale to mogliście mimo to złożyć wniosek o wypłatę.