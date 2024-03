Agnieszka Gozdyra opisała egzorcyzm ks. Michała O. z użyciem wędliny. Puenta posła Suwerennej Polski bezcenna

Diabeł nawiedza księdza nocą

- Przeczytałem po włosku: "Stoję za tobą i zaczynam cię straszyć". Więc przeżegnałem ten telefon i usunąłem sms-a. Za chwilę drugi sms: "Nie wierzysz? Zastukam trzy razy w drzwi". I w tym momencie, w moje drzwi do pokoju: "Bach, bach, bach". Wziąłem kropidło, wypadłem na korytarz, zlałem go wodą. Jakby ktoś zobaczył, to by pomyślał: "Jakiś świr" - opowiadał na spotkaniu z wiernymi opublikowanym na YouTube.