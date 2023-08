"Klan": Gnilica mózgowata "zeżre" dom na Sadybie. Fani zżymają się nad pomysłem

Widzom jednak nie podoba się takie rozwiązanie. "Gnilica mózgowata to chyba ten serial opanowała, i to dawno temu", "Wymyślają już straszne głupoty", "Te dziwne wątki to już chyba typowo pod bekę są pisane, by były viralem w necie", "Gdyby zakończyli serial właśnie na tym, że Sadyba nie nadaje się do zamieszkania i Elżunia z Jerzym przenoszą się do bloku, to miałoby to większy sens. A tak zostaje gnilica mózgowata scenarzystów" - piszą w sieci. A co wy o tym sądzicie?