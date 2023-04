"Klan" traci widzów. Nie najlepsze wyniki telenoweli TVP

Choć trudno odmówić twórcom "Klanu" fantazji (pod koniec roku głośno było o odcinku, w którym w dom na Sadybie miał uderzyć meteoryt), a wiernym widzom przywiązania do bohaterów, telenowela TVP1 traci widzów. Jak donoszą Wirtualne Media, "Klan" od jesieni, kiedy to zaczęto emisję premierowych odcinków, do końca stycznia, zanotował spadek oglądalności w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku.