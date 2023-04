Czarne chmury nad "Klanem". TVP szuka oszczędności

Wiele wskazuje na to, że Elżbieta (Barbara Bursztynowicz) i Jerzy (Andrzej Grabarczyk) mogą już nigdy nie wrócić do słynnej willi na Sadybie, która służyła Lubiczom od pokoleń. Przypomnijmy, że w grudniu 2022 r. scenarzyści wymyślili wątek, w którym w serialowy dom uderzył meteoryt (sic!). Przez to Elżbieta musiała zamknąć przydomową aptekę i przeprowadzić się z Jerzym najpierw do znajomej, a później do krewnych.