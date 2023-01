Kipiała z nienawiści. Rosyjska gwiazda chce "oczyszczać" Ukraińców w obozach

Julia Chicherina to rosyjska piosenkarka pop-rockowa, znana w swojej ojczyźnie od ponad ćwierć wieku. Popularna artystka znana ze swojego uwielbienia do Putina i jego ekspansjonistycznych zapędów, nagrała przerażające życzenia noworoczne. Zwróciła się w nich między innymi do Ukraińców, których chce "oczyszczać" w obozach koncentracyjnych.