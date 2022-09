Szaleństwo w telewizji Putina. Prezenter "napluł" na groby 60 mln ofiar

Władimir Sołowjow to podręcznikowy przykład propagandysty, który zrobi wszystko, by przemilczeć niewygodne fakty i pokazać w dobrym świetle swoich pracodawców. Nawet, jeśli mają na rękach krew niewinnych obywateli Ukrainy. - My nienawidzimy grzech, a nie grzeszników. I dlatego zwyciężymy. Bo dostrzegamy ludzi i walczymy za ich dusze - twierdził ostatnio Sołowjow na kanale Rossija 1.