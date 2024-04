Kiedyś walczył o bilet na Eurowizję. Dziś Karol Kus partneruje Annie Popek w TV Republika

Karol Kus to nie tylko prezenter telewizyjny, ale także lider polsko-ukraińskiego zespołu Taraka, z którym w 2014 r. wystąpił na kijowskim Majdanie. Dwa lata później grupa zgłosiła się do preselekcji konkursu Eurowizji w Szwecji z piosenką "In the Rain", poruszającej problem uchodźców.