Kiedy Wielki Finał "Jeden z dziesięciu"? Rekordzista Artur Baranowski powróci

Był to 19. odcinek 140. edycji teleturnieju, który nie schodzi z anteny TVP od prawie czterech dekad. Obecnie każdy sezon składa się z 21 odcinków, przy czym ostatni jest zarezerwowany na Wielki Finał. Oznacza to, że Artur Baranowski powróci do studia "Jeden z dziesięciu" już w piątek 24 listopada.