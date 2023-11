Rekord w "Jeden z dziesięciu". Co z nagrodą? Jest zaskakująco niska

Zwycięzca zakończył 19. odcinek 140. edycji programu z wygraną w postaci pięciu tys. zł i pobytem w hotelu. Do tego dochodzi torba z upominkami od sponsora (jak mówi prowadzący Tadeusz Sznuk, są to "pamiątki udziału w finale"). Są w niej zegarek czy kosmetyki. Jeśli Baranowski wygra w Wielkim Finale, otrzyma 40 tys. zł. Dodatkowe 10 tys. zł trafi do uczestnika z największą liczbą punktów.