"Milionerzy". Usłyszał pytanie za 125 tys. zł. "To jest jak prezent"

W 692. odcinku "Milionerów" Hubert Urbański zaprosił do gry tylko jednego zawodnika, który poprzednim razem doszedł do pytania za 2 tys. zł. Zbigniew wykazał się dużą wiedzą i umiejętnie korzystał z kół ratunkowych, dzięki czemu doszedł aż do poziomu 250 tys. zł. Ile wygrał ostatecznie?