Pogrom w "Milionerach". Żona zawodnika złapała się za głowę

Szymon od razu zabrał się do liczenia i po chwili doszedł do wniosku, że właściwa odpowiedź kryje się pod wariantem C. Hubert Urbański mocno go rozczarował, a żona siedząca na widowni złapała się za głowę, gdy okazało się, że w obu słojach byłoby po 30 cukierków. - "Przerozumiałem" sobie to pytanie, ile będzie w pierwszym słoiku. Tak, absolutnie - uderzył się w piersi Szymon, który musiał pożegnać się z programem. Jego miejsce zajął Zbigniew Szalak, rencista z Lublina, który przed końcem odcinka zdążył odpowiedzieć na trzy pytania i będzie kontynuował grę w kolejnym.