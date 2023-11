Zła wiadomość dla widzów "Jeden z dziesięciu". TVP szuka oszczędności

Przypomnijmy, że w ostatnich latach wielokrotnie spekulowano o wątpliwej przyszłości teleturnieju. Uczestnicy mający pojechać do studia na koniec kwietnia, zostali poinformowani o odwołaniu nagrania z ich udziałem bez podania żadnej przyczyny. Oficjalna informacja brzmiała, że "nagrania do programu ‘Jeden z dziesięciu’ zostały wstrzymane z przyczyn niezależnych od nadawcy". Sporo się też mówiło o rzekomych problemach zdrowotnych Sznuka, który w lipcu skończył 80 lat. Na szczęście teraz nic nie wskazuje na to, by program nie miał wrócić w przyszłym roku.