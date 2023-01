"Każdy może kochać, kogo chce". Publiczność zachwycona występem Black Eyed Peas

Występ Black Eyed Peas przeszedł do historii. Amerykański kwartet nie tylko dał wybuchowy show, ale wsparł ze sceny społeczność LGBT+. Dla wszystkich przyzwyczajonych do materiałów TVP piętnujących osobny nieheteronormatywne mógł to być szok. Jak przekaz formacji odebrała publiczność zgromadzona pod sceną w Zakopanem? Okazuje się, że pytani przez nas ludzie byli zachwyceni. - Każdy może kochać, kogo chce - mówi reporterowi Wirtualnej Polski jedna z widzek "Sylwestra Marzeń".

