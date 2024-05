Kayah wróciła do TVP. Miała nietypową prośbę do fanów

Po zmianie rządów Kayah jako jedna z wielu artystów przekonała się do powrotu do Telewizji Polskiej. Wcześniej jasno mówiła, co sądzi o twórcach "flirtujących" z byłą władzą. – Każdy ma swój kręgosłup moralny albo jego brak. Ja z TVP nie pracuję, a o pracujących mam złe zdanie – deklarowała niegdyś w rozmowie z Plotkiem. Koncert z okazji wejścia do Unii Europejskiej nie był jej pierwszą stycznością z "nową TVP". Niedawno piosenkarka wystąpiła w programie "Muzyka na dobry wieczór".