Jak telewizja wprowadziła nas do Unii Europejskiej? Nie tylko informacyjne spoty przekonały Polaków

Dwie dekady temu ówczesny premier Leszek Miller, wprowadził Polskę do Zjednoczonej Europy. Kilka lat wcześniej, sukcesywnie, na szklanym ekranie robili to znani i lubiani przez widzów bohaterowie programów i seriali. Jakiś czas temu o roli serialu "Klan" w dążeniu Polski do UE mówił zresztą Piotr Cyrwus.