"Drugą naszą europejską stolicą jest Bruksela". Dziś z ust Holeckiej te słowa by nie padły

To wydanie wiadomości prowadził Bogdan Rymanowski, który zaczął od wymownych słów: - To dzień niepodobny do innych, dzień wyjątkowy. Pomysł na to specjalne wydanie programu informacyjnego TVN był bardzo podobny do tego, który zastosowano w publicznej stacji - korespondenci i korespondentki nadawali relacje z różnych miejsc w Europie.