Czyż nie chce ujawnić swoich zarobków. Śpiewak krytykuje

Marek Czyż był tą osobą, która dzień po odcięciu sygnału TVP Info i zdjęcia z anteny głównego programu informacyjnego TVP, czyli "Wiadomości", wyszła do widzów i opowiedziała, że koniec z serwowaniem propagandowej zupy i że czas na czystą wodę. Porównanie to teraz jest kolejny raz przywoływane w kontekście zarobków nowych dziennikarzy TVP. Jakiś czas temu likwidator TVP, Daniel Gorgosz, poinformował, że nie będą one ujawniane, że są znacznie mniejsze niż kwoty, które otrzymywali Samuel Pereira czy Michał Adamczyk, i że największa wypłata dla jednej osoby wynosi 35 tys. zł.