Krzysztof Ziemiec ma nową pracę? W mediach przepracował dwie dekady

Krzysztof Ziemiec to polski dziennikarz i prezenter telewizyjny, który przez 20 lat pracował w Telewizji Polskiej. W marcu oficjalnie rozstał się ze stacją, co miało związek z czystkami wprowadzonymi przez nowe władze. Ostatnio zrobił wokół siebie zamieszanie, publikując na Instagramie swoje zdjęcie z wałkiem malarskim i sugerując, że to jego nowa praca. "Straciłem stanowisko w mediach, muszę pracować fizycznie", pisał, a internauci od razu zaczęli zgadywać, że wyjechał do pracy za granicę.