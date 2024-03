Kayah komentuje Fryderyki. "Zryczałam się jak dziecko"

W jednej z poprzednich edycji Fryderyków miała szansę na nagrodę w aż dziewięciu kategoriach, a i tak wyjechała z gali z niczym. "Wtedy poczułam, że brak nagrody bardziej boli, niż cieszy jej dostanie. Ale, i to duże 'ale', nie robimy tego dla statuetek, choć to miłe. Robimy to z pasji i największą nagrodą jest to, że nas czasem sobie słuchacie" - dodała piosenkarka.