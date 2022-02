Katarzyna Cichopek straci pracę w TVP? "Jestem załamana i brakuje mi sił"

Sprawę skomentowała w rozmowie z "Party" sama Cichopek: - Nie wiem, skąd bierze się ten hejt. Jestem tym załamana i powoli brakuje mi już sił, by się tłumaczyć z rzeczy, które nie miały miejsca i wyssanych z palca plotek. Do każdego wydania staram się być jak najlepiej przygotowana, dlatego bezpodstawnej krytyki nie biorę do serca. Nie wszyscy muszą mnie lubić, ale wysoka oglądalność "PnŚ" wskazuje, że chyba nie jest z tą sympatią tak najgorzej.