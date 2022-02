Na Cichopek spadały gromy. Ale i tak nie przestała być ulubienicą widzów

Katarzyna Cichopek od września 2020 realizuje się w nowej roli – prowadzącej "Pytania na śniadanie". I choć aktorka ma już spore doświadczenie we współprowadzeniu programów rozrywkowych czy widowisk telewizyjnych, to bycie gospodynią programu na żywo to zupełnie inna para kaloszy. Cichopek stara się zarażać gości w studiu, a zarazem i widzów, swoją pozytywną energią. W dużej mierze się jej to udaje, choć nie ustrzegła się wpadek. I to ostatnio stało się przedmiotem gorącej dyskusji na temat aktorki.