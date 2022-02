Spadają gromy na Cichopek. Tomaszewska staje w obronie koleżanki z programu

Katarzyna Cichopek dołączyła do ekipy prowadzących "Pytanie na śniadanie" jesienią 2020 r. Nie jest to pierwszy program, który współprowadzi lub którego jest gospodynią, ale udział w telewizyjnej śniadaniówce to zupełnie nowe wyzwanie. Cichopek dość szybko przekonała się, że musi liczyć się z ostrą krytyką ze strony widzów. Program nadawany jest na żywo, co wiąże się - przede wszystkim - z dużą odpowiedzialnością, ale także ze sporym stresem. O wpadki, pomyłki i zająknięcia nie trudno w takich warunkach.