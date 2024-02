Katarzyna Bosacka przyjrzała się bananom. Pokazuje, co na nich znalazła

"Zobaczcie, jak pięknie ozdobioną białym nalotem kiść znalazłam w sklepie. Co to jest? Banany - najpopularniejsze owoce na świecie pryskane są masą pestycydyów - środków grzybo- i pleśniobójczych, owadobójczych i chwastobójczych. Większość plantatorów uważa stosowanie pestycydów za kluczowe dla sukcesu uprawy bananów, jednak ekolodzy podkreślają ich szkodliwy wpływ na ludzi, rośliny, glebę i zwierzęta (krokodyle czy ryby). Do tego tuż po ścięciu, każda kiść wrzucana jest do basenu wypełnionego konserwantami" - zaczęła swój wpis.