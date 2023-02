Katarzyna Bosacka dała porady dotyczące sałaty. W sieci burza

Na te rady zareagowała Jagna Niedzielska, influencerka, która propaguje kuchnię zero waste. Zauważyła, że nawet odrobina pleśni na sałacie jest powodem, by wyrzucić całe warzywo do kosza. Jak wiadomo, pleśń na produktach spożywczych wytwarza niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia toksyny. Co więcej, nie wystarczy odkroić spleśniałego fragmentu, trzeba wyrzucić cały produkt.