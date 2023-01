Katarzyna Bosacka kupiła ptasie mleczko i się zbulwersowała. Opisała to w sieci

Katarzyna Bosacka dla wielu Polaków jest autorytetem w kwestii zakupów. Na swoich profilach w mediach społecznościowych często porusza tematy poszczególnych produktów, które możemy znaleźć w sklepach, a jej program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" do dziś cieszy się ogromną popularnością wśród widzów.