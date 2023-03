Kasia z "Rolnik szuka żony" spędziła Dzień Kobiet jako singielka. Opublikowała wymowny wpis

Kasia, zgłaszając się do "Rolnik szuka żony" nie kryła, że zrobiła to w poszukiwaniu miłości. Wysłała list do Tomka i gdy zaprosił ją na gospodarstwo, szybko okazało się, że nie tylko wpadł jej w oko. Kasia odnalazła się u niego na wsi i robiła sporo, by zawalczyć o jego względy. W trakcie nagrań wyraźnie między nimi iskrzyło.