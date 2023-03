"Rolnik szuka żony": wiadomo, kto podjął decyzję o rozstaniu. Widzowie będą zaskoczeni

Jak doskonale pamiętają widzowie programu "Rolnik szuka żony", droga Tomasza i Kasia do szczęścia była dość wyboista. Choć dziewczyna znalazła się w gronie trzech kandydatek, które młody gospodarz zaprosił do siebie, to nie ona początkowo skradła serce rolnika. Bohater programu TVP najpierw zadurzył się w Zuzannie, a potem równie szybko rozczarował dziewczyną. Tuż przed finałem poprosił Kasię o drugą szansę, a ta przyjęła jego zaloty.