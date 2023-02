Kasia z "Rolnik szuka żony" zapewnia, że wszystko jest perfekcyjnie. Fanki: "Ojej, miłość się skończyła"

Historia relacji Tomka i Kasi z "Rolnik szuka żony" jest dość ciekawa. Chłopak początkowo wybrał inną kandydatkę z trójki dziewczyn, które do niego przyjechały. Odesłał zapłakaną Kasię do domu i spotykał się z Zuzią. Niestety odległość i niechęć dziewczyny do kontaktu telefonicznego zraziły chłopaka. Zerwał z wybranką i napisał do Kasi.