Smutne wieści dla fanów. Kasia i Tomek z "Rolnik szuka żony" potwierdzili rozstanie

Zaledwie pół roku temu poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". 24-letni Tomasz co prawda najpierw wybrał Zuzę, ale spotkanie z jej bliskimi zraziło go do dziewczyny. Wtedy to 22-letnia Kasia powróciła do gry, dziewczyna bowiem bardzo przeżyła odesłanie ją z gospodarstwa.