Tomek z "Rolnik szuka żony" nie myśli o zaręczynach? Wymowne słowa

Uczestnicy "Rolnik szuka żony", w przeciwieństwie do bohaterów innych programów randkowych, szybko przechodzą do rzeczy i realizują swoje marzenia o zmianie stanu cywilnego. Z ostatniej edycji wyłoniono aż pięć par! Choć dwie z nich tak naprawdę odnalazły się dopiero po zakończeniu nagrań do programu.