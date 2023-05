Kasia Cichopek w poszarpanych, krótkich dżinsach na planie "Pytania na śniadanie" TVP. Czy to był dobry wybór?

Stylizacja Kasi Cichopek z planu "Pytania na śniadanie" słusznie mogła budzić zdziwienie. We wtorek 9 maja prowadzącą show ubrano bowiem w białą marynarkę, biały top, jasne szpilki i dziwacznie przy tym prezentujące się dżinsy. Długie spodnie o luźnym kroju pewnie nie przyciągnęłyby niczyjej uwagi. Ale dżinsy ucięte na wysokości kolan, lekko poszarpane i z przetarciem zupełnie nie pasowały ani do reszty stroju, ani do figury gospodyni programu, ani do sytuacji.