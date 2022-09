Karpiel-Bułecka odrzuca wszystkie propozycje z TV. Skusi się z Krupińską na "Azję Express"?

Sebastian Karpiel-Bułecka jest bardzo znanym w Polsce wokalistą. Jednak mimo sławy i rozpoznawalności, do tej pory nie wystąpił w żadnym popularnym programie rozrywkowym typu "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". W rozmowie z nami muzyk zdradza, dlaczego. - Z wielu względów. Nigdy nie czułem się dobrze jako tancerz. Nie wyobrażam sobie siebie w takiej roli. Jako juror też nie uważam, że bym się w tym sprawdził, bo nie myślę, że jestem wybitnym wokalistką, który mógłby uczyć innych, jak śpiewać - powiedział Wirtualnej Polsce Sebastian. A czy gdyby przyszła do niego propozycja, by wraz z żoną Pauliną Krupińską wziąć udział w show "Azja Express", zgodziłby się? Odpowiedź w naszym materiale wideo.

