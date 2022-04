Karol Strasburger zdradził tajemnicę "Familiady" po 28 latach. "Przyznaję się do wszystkiego"

Trudno w to uwierzyć, ale "Familiada" jest obecna na antenie TVP2 od prawie 28 lat. Kolejna rocznica wypadnie we wrześniu i nic nie wskazuje na to, by rodzinny teleturniej miał zniknąć. Z pewnością nie chciałby tego Karol Strasburger, który prowadzi "Familiadę" od samego początku i jak zdradził w najnowszym wywiadzie, ma kluczowy głos w wymyślaniu konwencji programu.