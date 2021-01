Zgrzyt w "Familiadzie". Nie zaliczono poprawnej odpowiedzi

"Familiada" już od 27 lat jest źródłem rozrywki, ale i czerstwych żartów prowadzącego i zabawnych wpadek uczestników. Czasami dochodzi też do kontrowersji, gdy udzielona odpowiedź nie jest zaliczana, choć była bardzo zbliżona do tego, co powiedzieli ankietowani. Do takiej sytuacji doszło w 2678. odcinku.

Nela mogła mieć pretensje, że nie zaliczyli odpowiedzi z ryżem Źródło: Materiały prasowe