Kompromitacja w "Familiadzie". Wyłożyły się na banalnym pytaniu

"Familiada" to od lat kopalnia czerstwych żartów prowadzącego i zabawnych wpadek uczestników. W ostatnim odcinku jedna z drużyn poległa na wydawać by się mogło banalnym pytaniu. Chodziło o państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu. Proste? Nie do końca.

Wpadka w "Familiadzie". Karol Strasburger musiał zachować kamienną minę (Materiały prasowe)