Karol Strasburger: plotki rozsiewają ludzie, którzy chcą robić złą atmosferę wokół TVP

Staram się być w dobrej formie, iść za technologią, wiedzieć, co dzieje się wokół, interesować się tym, co nowe. Przeżywam też to, co dzieje się w Polsce, śledzę zdarzenia na bieżąco. Podglądam, jak żyją młodzi, czerpię od nich energię i wiedzę - nie jest tajemnicą, że mam małe dziecko, co na pewno sprzyja temu, żeby być w formie i "na czasie". To wszystko i wsparcie publiczności programu oraz odbiorców mojej po pracy, pokazuje mi, że to jeszcze nie jest moment na emeryturę.